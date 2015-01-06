На Донбасс вторглись семь тысяч военных России, становятся боевиками - правозащитница

Российская правозащитница, создатель группы "Груз 200 из Украины в Россию" Елена Васильева заявила, что за последние две недели на Донбасс прибыли семь тысяч военнослужащих РФ.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"За последние две недели еще семь тысяч человек было введено к вам на территорию Украины из числа российских военнослужащих", - отметила активистка.

В то же время Васильева рассказала, как они становятся боевиками, которых российская пропаганда называет "ополченцами".

"Они так быстро превращаются, то есть они пропадают как военнослужащие, в большинстве своем становятся "ополченцами", которые совершенно шикарно управляют дорогостоящей российской военной техникой", - добавила правозащитница.

Напомним, ранее Елена Васильева сообщила, что наемники из России на Донбассе захватили восемь украинских силовиков и продали их в рабство.