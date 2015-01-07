Яценюк поздравил Украину с Рождеством и уехал на встречу с Меркель

Премьер пожелал Украине счастья, процветания и благополучия.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил украинцев с праздником Рождества Христова и пожелал мира, счастья и благополучия.
Поздравления главы Кабмина опубликованы на сайте правительства.
"Рождество приходит на нашу землю, окутывает радостью наши дома, несет свет и надежду. Рождественское событие рассеивает тьму, преодолевает отчаяние, возвышает человека над обыденностью, делает его лучше и увереннее. Рождество Христово превозносит человеческий дух и земную справедливость. Мы укрепляемся в нашей решимости защищать все, что так дорого и ценно для нас: наши семьи и нашу страну, нашу волю и наше достоинство", - говорится в поздравлении.
Яценюк также пожелал украинцам, чтобы " Вифлеемская звезда, которую более двух тысяч лет назад увидели мудрецы, указывает нам путь к свободе и процветанию".
Утром 7 января украинский премьер отправился в Германию, где он будет находится с официальным двухдневным визитом, в ходе которого запланирована его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Визит состоится по официальному приглашению немецкой стороны.
"Во время встречи главы правительств двух стран уделят ключевое внимание вопросам реализации стратегических реформ в Украине, финансово-экономического положения нашего государства и международной поддержки, сотрудничества в экономической, инвестиционной и энергетической сферах", - отметили в Кабмине.
Приоритет будут иметь вопросы по ситуации в Донецкой и Луганской областях и Крыму, а также противодействие российской агрессии.
Ранее свои рождественские пожелания украинцам выразил глава государства.