На Донбассе задержан гражданин Австралии с "аусвайсом" от боевиков ДНР

Украинские пограничники в Донецкой области задержали гражданина Австралии, у которого были найдены "аккредитация" ДНР и боеприпасы.

Об этом заявил АТО Андрей Лысенко, передает УНИАН.

"Вчера вечером (6 января – прим. ред.) при выезде с территории, временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, сотрудниками Госпогранслужбы в пункте контроля "Георгиевка" задержан гражданин Австралии, возможно, причастный к участию в бандформированиях ДНР", - рассказал он.

Лысенко добавил, что информацию пограничникам дали сотрудники правоохранительных органов.

"При проверке его личных вещей выявлено 10 боеприпасов калибра 7,62, бронежилет, 2 ножа, пропуск и удостоверение "аккредитации" журналиста в ДНР", - подчеркнул спикер.

Также он сообщил, что после составления соответствующих процессуальных документов иностранец был передан сотрудникам СБУ.

Напомним, ранее чеченцы и таджики, воюющие против Украины, рассказали, зачем приехали воевать на Донбасс.