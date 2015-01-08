Боевики из "Градов" поливали позиции силовиков: под утро стрельба на Донбассе стихла

Ночью, 8 января, в зоне АТО на Донбассе, террористы, в основном из тяжелого вооружения - минометов и артиллерии, в том числе из "Градов" продолжали провоцировать украинских военных и 8 раз открывали огонь по позициям силовиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"С минометов и артиллерийских систем боевики трижды обстреляли наши силы в районе населенного пункта Водяное", - говорится в сообщении.

Также под минометный обстрел попали донецкий аэропорт и населенный пункт Пески вблизи него.

Из стрелкового оружия был обстрелян курган Могила-Острая.

Вчера, 7 января, около 19 часов террористы дважды открывали огонь из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по позициям военных Украины вблизи населенных пунктов Тоненькое и Каменка.

Ночь в зоне проведения антитеррористической операции была довольно неспокойной, но начиная с 2:35 стрельба на Донбассе стихла.

Напомним, 7 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили проводить провокационные обстрелы позиций украинских силовиков.

видео: Військове телебачення України