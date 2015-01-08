Российские войска активизировались и ведут перегруппировку сил на нескольких направлениях

Боевики и российские войска в зоне АТО на Донбассе продолжают перегруппировку своих сил, основная масса которых сосредоточена на нескольких направлениях - приморском (по оси Новоазовск –Мариуполь), южнее Донецка (Докучаевск – Тельманово) и в полосе Алчевск-Стаханов (включая подразделения, блокирующие Дебальцевский плацдарм с юга и востока).

Об этом сообщает нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его информации в этих районах боевики продолжают накапливать основные массы материально-технических ресурсов (боеприпасов, топлива, запасных частей) на "централизованных" складах и базах.

"Отдельные формирования противника оперируют в западной и северо-западной частях Донецка, на узле Горловка - Енакиево, а также ведут бои на участке севернее Луганска, выполняя "локальные" задачи", - пишет он..

Также в западном и северо-западном районах Донецка, непосредственно прилегающих к передовым позициям украинских войск, продолжает фиксироваться активность российских войск.

"Отмечается деятельность как минимум 3 манёвренных огневых групп противника (в состав групп входит бронетехника, в том числе танки, а также зенитные орудия и миномёты на автотранспорте).

Данные маневренные группы периодически наносят огневые удары по позициям украинских войск, а затем меняют позиции. При проведении атак данные группы выполняют роль подразделений огневой поддержки пехотных подразделений боевиков", - сообщает эксперт.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что 8 января, в зоне АТО на Донбассе террористы, в основном из тяжелого вооружения - минометов и артиллерии, в том числе из "Градов" продолжали провоцировать украинских военных и 8 раз открывали огонь по позициям силовиков.