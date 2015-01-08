Маккейн о единственном сценарии для Украины: верните Крым и покиньте Донбасс

Председатель сенатского комитета по вопросам вооруженных сил США сенатор Джон Маккейн пообещал приложить усилия, чтобы помощь Украине была более ощутимой.

Об этом передает УНИАН.

"Теперь, когда у нас есть большинство в Конгрессе, мы сделаем все, чтобы этот вопрос оставался на повестке дня и не только относительно Украины, которая сама по себе является убедительным аргументом, но и учитывая то, что будет дальше со странами Балтии. Что будет с Молдовой и другими странами региона", – заявил он.

"Единственный сценарий, который я вижу, это – верните Крым Украине, покиньте восточную Украину, и лишь тогда, возможно, мы сможем говорить про финляндизацию Украины",– заявил сенатор.

Он отметил, что ахиллесовой пятой Республиканской партии сегодня является отсутствиеабсолютного большинства в Конгрессе. "На любое решение обеих палат президент Барак Обама всегда может наложить вето",– сказал американский сенатор.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США осудил агрессию России на Донбассе и потребовал помочь Украине оружием.