Маккейн о единственном сценарии для Украины: верните Крым и покиньте Донбасс

Сенатор Джон Маккейн пообещал приложить усилия, чтобы помощь США Украине была более ощутимой.
Председатель сенатского комитета по вопросам вооруженных сил США сенатор Джон Маккейн пообещал приложить усилия, чтобы помощь Украине была более ощутимой.
Об этом передает УНИАН.
"Теперь, когда у нас есть большинство в Конгрессе, мы сделаем все, чтобы этот вопрос оставался на повестке дня и не только относительно Украины, которая сама по себе является убедительным аргументом, но и учитывая то, что будет дальше со странами Балтии. Что будет с Молдовой и другими странами региона", – заявил он.
"Единственный сценарий, который я вижу, это – верните Крым Украине, покиньте восточную Украину, и лишь тогда, возможно, мы сможем говорить про финляндизацию Украины",– заявил сенатор.
Он отметил, что ахиллесовой пятой Республиканской партии сегодня является отсутствиеабсолютного большинства в Конгрессе. "На любое решение обеих палат президент Барак Обама всегда может наложить вето",– сказал американский сенатор.
Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США осудил агрессию России на Донбассе и потребовал помочь Украине оружием.