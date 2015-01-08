Яценюк: "сохранить лицо" для Путина нелегко, если там циничная маска

Рецептом победы для Украины и Европы должно стать объединение, единый голос, и выполнение Россией Минских договоренностей, подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк в четверг, 8 января, выступая в Германском обществе внешней политики в рамках официального визита в Берлин.

Об этом передает пресс-служба правительства.

"Наш рецепт - быть объединенными, говорить единым голосом, не отступать и заставить Россию выполнить Минские договоренности", - подчеркнул Яценюк.

Он сказал, что санкции против Российской Федерации "играют чрезвычайно важную роль": "У нас на повестке дня было лишь два пути. Первый военный ответ, но не уверен, что кто-то хотел бы третью мировую войну. Мы стремились избежать эскалации этого конфликта и его военного решения. Поэтому другой путь, который был и есть на повестке дня - ввести финансовые санкции".

"Идея санкций - вернуть Россию к переговорам. И Россия должна заплатить цену, ведь она совершила международное преступление", - сказал Глава Правительства Украины.

Он отметил, что часто слышит о необходимости найти путь, как "сохранить лицо" президенту Путину: "Звучит хорошо, если есть лицо. Но если на лице маска, циничная маска - это трудно сделать".

Арсений Яценюк подчеркнул, что совместные действия ЕС и США "уже много сделали, чтобы Россия стала более "гибкой": "Убежден, что санкции также проложили путь к Минским договоренностям".

Он отметил, что Минские договоренности - это на сегодня единственные договоренности с Россией, "и они являются базой для дальнейшей деэскалации ситуации в Украине".

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство Украины и Президент Украины "сделали все, что записано в Минских договоренностях".

"Что взамен сделала Россия? Ничего", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что есть несколько условий, которые РФ должна выполнить в соответствии с Минскими договоренностями. Первая - восстановление контроля над границей, ведь "сейчас украинская власть не контролирует украинско-российскую границу": "Второе - Россия должна прекратить поставки оснащения и смертельного оружия возглавляемым Россией террористам. И третья предпосылка - Россия отведет свою регулярную армию и своих агентов. Если Россия выполнит эти три предпосылки, если начнет выполнять Минские договоренности, - произойдет значительная деэскалация ситуации и будет проложен путь к дальнейшим положительным решениям в достижении мира".

Напомним, ранее сообщалось, что председатель сенатского комитета по вопросам вооруженных сил США сенатор Джон Маккейн пообещал приложить усилия, чтобы помощь Украине была более ощутимой.