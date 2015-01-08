Россия и Германия договорились о "нормандском формате" встреч по Украине

Сегодня, 8 января, министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер по телефону обговорили ситуацию в Украине.

Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Согласно сообщению, министры отметили необходимость "закрепления наметившейся позитивной тенденции в мирном урегулировании внутриукраинского кризиса".

В частности, речь шла об обеспечении режима перемирия, продолжении обмена пленными, решении гуманитарных проблем в регионе, "скорейшем начале подлинной конституционной реформы с участием всех регионов и политических сил Украины".

Традиционно подчеркивалась важность выполнения минских договоренностей.

"Было условлено продолжить контакты в связи с ситуацией на Украине в двустороннем и "нормандском" форматах на различных уровнях", – сказано в сообщении.

Как известно, "нормандский формат" предусматривает переговоры при участии Украины, Франции, Германии и России.

Как известно, в Берлине украинский премьер Арсений Яценюк призвал страны Запада продолжать применение санкций против России с целью вынудить ее к выполнению минских договоренностей.