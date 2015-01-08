В Минобороны рассказали о расходах и пообещали проверять сотрудников на детекторе лжи

На деятельность Минобороны в 2014 году было предусмотрено 27 млрд 346,3 млн грн или 1,79% ВВП, сообщил министр обороны Степан Полторак.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Из этих средств почти 4 млрд пошли на развитие вооружения и военной техники, не более миллиарда – на подготовку Вооруженных сил, 22,2 миллиарда – на содержание армии.

Кроме того, Минобороны получило 153,3 млн грн в виде благотворительной помощи, из которых 141 млн пошел на материально-техническое обеспечение, остальное – на лекарства, сказано в сообщении.

Также министерство получило помощь в натуральной форме на 391 млн гривен (бронежилеты, шлемы, транспортные средства, пищу, средства связи, роботы, лекарства и т.д.).

При этом в сообщении признается, что при освоении средств "были допущены определенные недостатки и ошибки, в частности – не удалось достаточно качественно противостоять старым коррупционным схемам и неготовность профильных предприятий.

Кроме того, в ближайшие дни будет подписана директива о реформировании отдельных направлений деятельности Министерства обороны, говорится в материале.

В частности, численность аппарата будет сокращена с нынешних 770 до 625 человек. Кроме того, будет сокращено шесть департаментов Минобороны, еще 11 будет реформированы. За счет расформированных для оптимизации работы подразделений планируется сформировать три новых.

В Генштабе планируется сократить количество должностей с 700 до 626, сократить и реформировать по четыре департамента.

Работники, которые подпадут под реорганизацию, пройдут переаттестацию в соответствии занимаемой должности, а руководители подразделений обязательно пройдут проверку на полиграфе, подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Порошенко передал армии арсенал техники: танки, вертолеты и гаубицы.