В Песках идет бой: среди украинских добровольцев есть раненые

В поселке Пески, расположенном возле донецкого аэропорта, идет бой - террористы обстреливают защитников из минометов, стрелкового оружия и бронетранспортера.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель комбата ОУН Борис Гуменюк.

"Только что из Песок по телефону сообщили, что в селе идет бой. Наши позиции обстреливаются из минометов. С правого фланга работает вражеский бэтэр и стрелковое оружие. Отстреливаемся", - рассказал он.

Также Гуменюк сообщил, что обстрелам подверглись позиции украинцев на метеостанции в аэропорту.

Кроме того, "был ранен в живот замкомбата ОУН Андрей Пастушенко, позывной "Седой". Комбат Николай Коханивський вместе с побратимами из 93-й и "Правого сектора" вытягивают раненого из-под обстрела".

Чуть позже комбат ОУН сообщил, что бойцам, несмотря на обстрел, удалось вытащить "Седого".

"По аэропорту валят по-взрослому. Только что оттуда "Седого" вытащили под обстрелом, осколок влетел ниже пупка. Скорая Правого сектора повезла его в ближайший госпиталь", - добавил Коханивський.

Комбат подчеркнул, что раненый "Седой" разговаривает, в сознании, еще и шутит. Говорят, 93-я вызвала для него вертолет".

"Братья и сестры украинцы, будем молиться за нашего брата", - добавил он.

Напомним, ранее в штабе АТО подчеркнули, что за прошедшие сутки донецкий аэропорт и его окрестности стали самой горячей точкой Донбасса.