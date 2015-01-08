Яценюк напомнил о советском вторжении в Германию и Украину: это не должно повториться

Украинский премьер Арсений Яценюк рассказал, что советское вторжение в Украину и Германию не должно повториться в исполнении России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Российская агрессия в Украине – это атака на мировой порядок и на порядок в Европе. Мы все еще хорошо помним советское вторжение в Украину и в Германию. Этого нужно избежать", — подчеркнул он.

Также Яценюк заявил, что никто не имеет права переписывать результаты Второй мировой войны, что пытается сделать президент РФ Владимир Путин.

"Безопасность Украины – это гарантия безопасности в Евросоюзе и в Германии. Наша первая взаимная задача – обеспечить мир и безопасность в Украине и Европе", - пояснил он.

Украинский премьер также напомнил о цене, которую украинский народ заплатил за выбор в пользу Евросоюза.

"Украинский народ полностью выступил за европейскую интеграцию, и именно это так встревожило российского президента. И поэтому мы платим очень высокую цену за наш европейский выбор. Эта цена также отражается в проведенных экономических реформах, жестких и непопулярных. Мы сократили административный государственный аппарат, повысили налоги и закрыли ряд социальных программ, остановили социальные выплаты, потому что мы должны выживать", — сказал он.

По словам Яценюка, Украина ожидает от западных партнеров, а также от Германии, помощи, чтобы "пережить эти тяжелые времена".

Упомянув Крым, он подчеркнул, что это украинская территория.

"Россия ее аннексировала. Они послали тысячи военных отрядов на восток Украины и фактически треть территории на востоке Украины уничтожили", - добавил он.

"За что же борется российский президент Владимир Путин? За русский язык? Мы все говорим по-русски. За какой-то выдуманный русский мир? Его никогда не будет. Обновления Советского Союза не будет. За сферу влияния? Мы находимся в сфере влияния, которую определяют сами украинцы. Мы будем единым целым с нашей европейской семьей", - уверен Яценюк.

Задача, которая, по словам Яценюка, появилась у новой власти, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность Украины и Европы, чтобы "российская армия и российские террористы не прошли дальше".

"Мы делаем все для того, чтобы Украина с помощью наших западных партнеров стала опять единой", - заключил он.

Напомним, ранее Ангела Меркель рассказала, когда будут сняты санкции против России.