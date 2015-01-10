Меркель отвергла возможность постепенной отмены санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла возможность постепенной отмены санкций, введенных Евросоюзом против России в ответ на агрессивную политику Москвы в отношении Украины.

Об этом она заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Арсением Яценюком, сообщает Deutsche Welle.

По мнению Меркель, частичного выполнения минских договоренностей для начала отмены санкций не достаточно.

Канцлер также отметила, что нельзя рассматривать определение демаркационной линии между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными или установление надежного контроля на российско-украинской границе изолированно друг от друга.

"Поэтому я считаю, что мы должны увидеть воплощение всех минских договоренностей, прежде чем принимать решение об отмене санкций", - заявила она.

Так Меркель отреагировала на предложения поэтапно ослаблять санкции против Москвы, если минские договоренности будут постепенно выполняться. С таким предложением выступили некоторые политики в ЕС.

Канцлер также заявила, что не видит шансов для отмены санкций, введенных в ответ на аннексию Россией Крыма. В марте ЕС должен определиться относительно продолжения или отмены режима санкций против России, которые были приняты сначала на год.

Как известно, роанее Меркель заявила, что отмена санкций против России, введенных после оккупации Крыма, возможна только после аннулирования этой аннексии и возврата полуострова в состав Украины.