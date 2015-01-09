Плотницкий вызвал "ликвидаторов" из России для устранения Мозгового и Дрёмова - СМИ

В конце декабря на территорию, подконтрольную террористической "Луганской народной республике", прибыла многочисленная группа военных специалистов из России. За плечами у прибывших – солидный опыт участия в военных кампаниях на территории бывшего СССР.

Об этом со ссылкой на источник, приближенный к руководству ЛНР, сообщает "Информатор".

Целью приезда является уничтожение авторитетных, но малоуправляемых лидеров банд, на территории ЛНР. "Они приехали устранять тех, кто может составить конкуренцию Плотницкому", — объяснил источник.

Напомним, неделей ранее в Лутугинском районе был ликвидирован главарь ГБР "Бэтмен" Александр Беднов, который пытался выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ЛНР. Также известно, что "Бэтмен" конфликтовала с бандами, подконтрольными Плотницкому.

О своём неподчинении "армии" ЛНР заявил находящийся в Алчевске главарь банды "Призрак" Алексей Мозговой, который неоднократно критиковал руководство ЛНР.

С критикой Плотницкого выступал и главарь стахановских "казаков" Павел Дрёмов. Он неоднократно обвинял главу ЛНР в махинациях с гуманитарной помощью и контрабанде угля, а в конце декабря записал видеообращение, в котором рассказал о флешке, на которой хранятся документы, подтверждающие противоправную деятельность Плотницкого.

Также напомним, что боевики бегут из "армии" ЛНР к честным бандитам "Бэтмена", они считают, что "лучше быть честным бандитом, чем лживым солдатом".