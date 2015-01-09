В Станице Луганской идет ожесточенный бой, есть раненые украинские военные - СМИ

В Станице Луганской на Луганщине идет ожесточенный бой на старом мосту. Используются гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Перестрелка очень интенсивная.

На местной автостанции большое скопление автомобилей — дороги в луганском и беловодском направлениях закрыты, пишет Informator.

По информации издания, на блокпосту у памятника князю Игорю автомобили на Станицу боевики ЛНР не пропускали уже в 10:30 утра.

Около 13:00 в ход пошла артиллерия.

Местные жители сообщают о попаданиях в районе кладбища на Погореловке.

По неподтвержденным данным подбит танк ВСУ. Есть пострадавшие среди военных, информация уточняется.

Как сообщал военный эксперт, нардеп Дмитрий Тымчук в район Счастья и Станицы Луганской боевики подтянули 12 танков и тяжелую артиллерию.

Напомним, ранее губернатор Луганщины Геннадий Москаль зявлял, что 8 января усилилась интенсивность обстрелов боевиков по населенным пунктам Крымское, Счастье и Станица Луганская.