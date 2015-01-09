Главой конкурсной комиссии Антикоррупционного бюро избрали Рефата Чубарова

Члены Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБ) избрали председателя Меджлиса крымскотатарского народа, президента Всемирного конгресса крымских татар Рефата Чубарова председателем комиссии для координации дальнейшей работы комиссии.

Об этом сообщает УНИАН.

Кандидатуру Чубарова поддержали 6 членов из 9.

Этот вопрос на голосование членам комиссии предложил общественный и политический деятель, профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусияка.

Вместе с тем председателя правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директора Харьковской правозащитной группы, члена украинской секции Международного общества прав человека Евгения Захарова секретарем комиссии.

Кандидатуру Захарова поддержали 8 членов комиссии из 9.

Члены Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБ) планируют объявить о начале конкурса, заявил Мусияка во время первого открытого официального заседания комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появится Национальное антикоррупционное бюро.