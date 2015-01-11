Для Европы стратегической задачей является устранение Путина от власти - философ

Для Европы стратегической целью №1 сейчас является устранение Владимира Путина от власти. Путь, который избрала Европа, является экономической удавкой на шее российского президента.

Об этом заявил украинский философ, руководитель Института философии им. Г.С. Сковороды Мирослав Попович в интервью Главкому.

По его мнению, Россию можно победить, бросив атомную бомбу. Но они (РФ-ред.) смогут вывезти какую-то часть своих возможностей из-под удара и смогут сбросить бомбу в ответ.

"Очевидно, что этот путь нежелателен, он ведет в никуда. Когда Мао Цзэдун вполне серьезно с Никитой Хрущевым обсуждал эту проблему. Он был готов бросить атомную бомбу, и на Земле воцарился бы счастливый коммунизм. Понятно, что это нас не устраивает", - сказал Попович.

"Есть война такого типа как, скажем, война в Персидском заливе, война сверхточного оружия. Но кто может гарантировать, не сорвутся нервы у Путина и он не нажмет на ("красную") кнопку? Абсолютно понятно, какой путь выбрала Европа, - творческий путь, не втягивая себя в войну, добиться стратегических целей. Для них сейчас стратегической целью №1 является устранение Путина от власти", - отмечает он.

По его мнению, нет никаких гарантий, что нервы Путина не выдержат и он не нажмет на некую условную "красную кнопку" из-за санкций, которые таки изматывают российскую экономику.

"Нет такой гарантии. Есть определенная ограниченность воображения у Европы. Она думает, что если жителям бывшего СССР здесь будет очень трудно жить, то они поймут, где враг, выйдут все на площадь и это разрушит систему. Не будет такого. Получится максимум 10 человек, и то, гарантии нет. Но так или иначе это путь, который избрала Европа. Но я не вижу альтернатив этому пути, пути, который является экономической удавкой на шее Путина", - говорит Попович.

Напомним, ранее российский политолог и публицист Станислав Белковский заявил, что Путин хочет дотянуть до весны, когда в Европе будут решать вопрос о продлении санкций против России, захватившей украинский Крым и начавшей агрессию на Донбассе. Однако в отношениях с Западом он перешел красную черту.