После российского "гумконвоя" боевики действуют агресивно, используя "Град": карта зоны АТО

За последние сутки количество провокационных обстрелов со стороны террористов в зоне АТО уменьшилось. Однако боевики продолжают использовать тяжелое оружие, и один раз открывали огонь из РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По информации спикера, эти агрессивные действия совпадают с недавним поступлением на территорию, временно подконтрольную террористам, груза из состава очередного, 11-го т. н. "гуманитарного конвоя" из РФ.

Неспокойной остается ситуация на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях.

Согласно карте боевых действий на Донбассе, боевики обстреляли из гранатомета новый терминал донецкого аэропорта, а из танка- Пески..

Из зенитной установки была обстреляна Марьинка. Под минометные обстрелы попали окраины Майорска и Ленинского и дважды - Кряковки.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне АТО в том числе из тяжелого вооружения. За ночь незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции украинских военных.