Луганский активист: россияне зачищают "диких" боевиков и подтягиваются к лини фронта

В Луганске и Краснодоне российский спецназ активно зачищает неподконтрольных боевиков.
Российский спецназ задержал одного из командиров боевиков в Краснодоне.
Об этом сообщил активист движения "Права Справа" Дмитрий Снегирев в своем Facebook.
"Последние новости из Краснодона. Российские спецназовцы задержали одного из командиров местных боевиков по кличке "Хомяк", - сообщил он.
Также Снегирев подчеркнул, что россияне активно пытаются избавиться от неконтролируемых ими "ополченцев".
"Последние события в Луганске и Краснодоне говорят о том, что россияне активно зачищают "тыловые" города от неконтролируемых ими отрядов местного "ополчения", - добавил он.
При этом активист сообщил, что при этом происходит "интенсивная передислокация регулярных частей вооруженных сил России на линию так называемого "разграничения".
Напомним, в последнее время участились разборки российских "добровольцев" и местного "ополчения".