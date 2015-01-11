Луганский активист: россияне зачищают "диких" боевиков и подтягиваются к лини фронта

Российский спецназ задержал одного из командиров боевиков в Краснодоне.

Об этом сообщил активист движения "Права Справа" Дмитрий Снегирев в своем Facebook.

"Последние новости из Краснодона. Российские спецназовцы задержали одного из командиров местных боевиков по кличке "Хомяк", - сообщил он.

Также Снегирев подчеркнул, что россияне активно пытаются избавиться от неконтролируемых ими "ополченцев".

"Последние события в Луганске и Краснодоне говорят о том, что россияне активно зачищают "тыловые" города от неконтролируемых ими отрядов местного "ополчения", - добавил он.

При этом активист сообщил, что при этом происходит "интенсивная передислокация регулярных частей вооруженных сил России на линию так называемого "разграничения".

Напомним, в последнее время участились разборки российских "добровольцев" и местного "ополчения".