В НАТО увидели признаки "легкой разрядки" напряженности на Донбассе

На востоке Украины число вооруженных столкновений немного сократилось, напряженность незначительно уменьшилась.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Die Welt, пишет Deutsche Welle.

По его словам, "местами еще продолжаются бои, но вместе с тем есть признаки легкой разрядки".

Столтенберг также отметил, что на Донбассе все еще находятся российские военные, которые помогают сепаратистам.

Между тем, общее положение в Донбассе генсек НАТО назвал "нестабильным и сложным". Он добавил, что "гуманитарная ситуация в регионе продолжает вызывать беспокойство".

Генсек призвал Москву безотлагательно создать условия для прекращения огня. Он также подчеркнул, что ожидает от российских властей выполнения минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, 11 января в штабе АТО отметили, что боевики 41 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.