В НАТО увидели признаки "легкой разрядки" напряженности на Донбассе

Столтенберг отметил, что на Донбассе все еще находятся российские военные, которые помогают сепаратистам.
На востоке Украины число вооруженных столкновений немного сократилось, напряженность незначительно уменьшилась.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Die Welt, пишет Deutsche Welle.
По его словам, "местами еще продолжаются бои, но вместе с тем есть признаки легкой разрядки".
Столтенберг также отметил, что на Донбассе все еще находятся российские военные, которые помогают сепаратистам.
Между тем, общее положение в Донбассе генсек НАТО назвал "нестабильным и сложным". Он добавил, что "гуманитарная ситуация в регионе продолжает вызывать беспокойство".
Генсек призвал Москву безотлагательно создать условия для прекращения огня. Он также подчеркнул, что ожидает от российских властей выполнения минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Напомним, 11 января в штабе АТО отметили, что боевики 41 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.