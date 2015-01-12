В Донецке украинские ракеты и спецназ уничтожили центр радиоперехвата ГРУ России - соцсети

Украинские подразделения уничтожили группу особого назначения ГРУ России, которая занималась обеспечением связи и радиоразведки для боевиков.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"Нанесен ракетный удар ракетами высокой точности по месту дислокации подразделения Особого назначения 1020 КРЦ ГРУ ГШ (место дислокации – подмосковные Ватутинки", - сообщил он.

Также Ярчук добавил, что это специфическое подразделение занималось обеспечением разведмероприятий: связью, радиолокацией, пеленгом и прочим.

Размещались представители российского ГРУ непосредственно в Донецке.

"После ракетного удара подразделение подверглось атаке разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Украины с применением стрелкового оружия и гранатометов. Вся техника подразделения (14 единиц) уничтожена полностью", - отметил Ярчук.

Согласно отчетам россиян, личный состав, находившийся на боевом дежурстве, был уничтожен, а его командир – исчез.

"Личный состав, находившийся на боевом дежурстве, погиб. Местонахождение командира подразделения не установлено. Потери личного состава уточняются", - резюмировал блогер.

Напомним, ранее Ярчук сообщал о ракетно-артиллерийском ударе высокой плотности, который был нанесен по месту сосредоточения двух российских подразделений на Луганщине.