Под Мариуполем боевики продолжают обстреливать украинских военных из "Градов" и минометов

За минувшие сутки позиции украинских военных под Мариуполем обстреляны 10 раз, в настоящее время обстрелы продолжаются.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО сектора "М" Владимир Виват, пишет 0629.

11 января, артиллерийскому обстрелу подверглись позиции ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка, минометному обстрелу подверглись позиции украинских военных в районе Николаевки.

Позиции ВСУ под Чермалыком также были атакованы 5 раз, под Гнутово боевики дважды обстреляли военных из "Градов" и ночью из минометов.

"Позиции ВСУ под Гнутовым были атакованы 3 раза:

С 22:55 по 23:10 и с 23:54 по 00:02 обстрел велся из "Градов".

С 00:52 по 01:08 огонь велся с применением", пишет издание.

Пострадавших в рядах украинских военнослужащих нет.

За сутки зафиксированы полеты 5 беспилотников. Один из них сбит в 21:15 в районе Николаевки и упал на левобережье Павлопольского водохранилища.

В настоящее время в направлении северо-востока от Мариуполя продолжаются обстрелы мест дислокации украинских военных.

Напомним, 10 января на мариупольской трассе силы АТО подбили два танка боевиков.

