Стали известны правила пересечения границы с зоной АТО: под Донецком выросли километровые пробки

12 января 2015, 11:03

Десятки автомобилей выстроились на трассах Донетчины на въезде на подконтрольную боевикам территорию.

Стали известны правила пересечения границы с зоной АТО

В зоне проведения антитеррористической операции определены 7 пунктов пропуска для въезда и выезда с оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Соответствующий документ был утвержден на основе решения СНБО Украины.

Пункты пропуска находятся по направлениям "Луганск - Счастье - Новоайдар", "Луганск - Станица Луганская - Широкий", "Фащевка - Дебальцево - Артемовск", "Горловка - Артемовск", "Донецк - Курахово", "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)", "Новоазовск - Красноармейск - Талаковка - Мариуполь".

Оформление пропусков осуществляется координационными группами, которые созданы при управлениях (отделах) МВД районов в городах Старобельск, Дебальцево, Великая Новоселка, Мариуполь.

Въезд на контролируемую территорию и выезд из нее граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при условии предъявления паспортного документа и пропуска, выданного Координационными группами.

Пропуск гражданам Украины, выдается при условии предоставления лицом согласия на обработку и хранение его персональных данных в информационно-телекоммуникационной системе и при наличии одного из следующих оснований:

1) проживание на неконтролируемой (контролируемой) территории лица, которое пытается въехать на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

2) расположение места захоронения на неконтролируемой (контролируемой) территории близких родственников или членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;

3) смерти близких родственников или членов семьи на неконтролируемой (контролируемой) территории, что подтверждается соответствующими документами;

4) наличия права собственности на объекты недвижимости, которые находятся на неконтролируемой (контролируемой) территории;

5) необходимости участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, с гуманитарными вопросами;

6) необходимости выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД);

7) осуществление регулярных поездок на неконтролируемую (контролируемую) территорию, связанных с трудовой деятельностью работников железных дорог.

Для получения пропуска лицо обязано подать следующие документы:

1) заявление, в котором обязательно указывается маршрут перемещения (населенные пункты), срок нахождения в районе проведения АТО (контролируемой или неконтролируемой территории);

2) паспортный документ (после предъявления возвращается);

3) документ, подтверждающий пребывание на территории Украины на законных основаниях (для иностранцев и лиц без гражданства);

4) копию страницы паспортного документа или документа, удостоверяющего личность без гражданства, с личными данными лица, с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке (для иностранцев и лиц без гражданства);

5) документ, подтверждающий цель въезда на контролируемую территорию:

копии документов, подтверждающих проживание лица, которое пытается въехать на неконтролируемой (контролируемой) территории проведения антитеррористической операции, или ее близких лиц родственников или членов семьи на территории проведения АТО;

документ, подтверждающий место захоронения близких лиц на неконтролируемой (контролируемой) территории;

телеграммы, заверенные учреждениями здравоохранения, смерть или болезнь близких лиц на неконтролируемой (контролируемой) территории;

документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости, которые находятся на неконтролируемой (контролируемой) территории;

ходатайство или согласование Министерства иностранных дел Украины для лиц, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 7.2 и подпункте 6 пункта 7.3 настоящего Порядка;

другие документы, которые могут подтвердить цель въезда на неконтролируемую (контролируемую) территории;

6) для иностранцев и лиц без гражданства - документ, подтверждающий наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания на территории Украины или соответствующие гарантии принимающей стороны (кроме иностранцев и лиц без гражданства, которым пропуск выдается при условиях, предусмотренных подпунктами 4,5 пункта 7.3 настоящего Порядка).

Пропуск выдается лицам, которые достигли 18-летнего возраста. Данные о несовершеннолетних лицах вносятся в пропуски их родителей или законных представителей.

Пропуск выдается для однократного или многократного въезда на неконтролируемую (контролируемую) территорию и выезда с нее и действителен в течение указанного в заявлении документально подтвержденного срока, не может превышать разрешенный срок пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины и должен учитывать срок, необходимый для выезда за пределы Украины (не менее трех дней).

Пропуск оформляется Координационной группой при управлении (отделе) МВД Украины района (города) согласно предоставленным заявкам от лиц, желающих пересечь линию столкновения или попасть в населенные пункты, которые находятся в зоне проведения АТО.

Вместе с тем сегодня на въезде в Донецк уже вырос многокилометровый затор. Как сообщает ТСН, десятки автомобилей выстроились на трассах Донетчины на въезде на подконтрольную боевикам территорию.

Скорее всего, это результат ужесточения проверок со стороны украинских силовиков.

На пунктах пропуска установили совместное дежурство пограничников с правоохранителями и должны были установить электронное оборудование для идентификации личности. Въезд и выезд на оккупированные территории разрешен только по паспортам. Усиление контроля должно помешать свободному передвижению российских диверсионных и террористических групп.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за боевиков выезд из зоны АТО перекрыт на нескольких направлениях.

Видео: ТСН.

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АТО Донбасс боевики Донецк пропуск зона пробки
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