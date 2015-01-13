Выживание Путина будет зависеть от Порошенко - экс-депутат Госдумы

Благодаря эффективным санкциям Запада, падению цены на нефть и обвалу рубля, выживание президента РФ Владимира Путина и его окружения, по сути, будет зависеть от Президента Украины Петра Порошенко.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы, председатель партии "Западный выбор" Константин Боровой в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН".

"Надеяться на уступки со стороны Путина на встрече в "нормандском формате" в Астане, конечно, не стоит. Но эффективность западных санкций уже и так значительно выше, чем ожидалось. В сочетании со спонтанным процессом падения цены на нефть эффект для неработающей экономики несуществующего государства получился очень мощным. Через пару месяцев рубль упадет еще вдвое. Теперь выживание Путина и его окружения, по сути, будет зависеть от Порошенко. Ну и от Запада и США, конечно, тоже" – отмечает российский политик.

По его словам, осторожная тактика Порошенко, за которую его упрекали, оказалась оптимальной.

"Его все подталкивали к активным военным действиям, в том числе и я. Но он не ошибся. С падением рубля платить военным Путину нечем. При этом условии мобилизованная, концентрированная армия становится фактором опасности для самого Путина. И никакой Шойгу ничего сделать не сможет, если, к примеру, соберутся несколько генералов и примут решение.

Вероятность этого очень высока, если еще учесть, что националистические настроения Путин посеял и в армии тоже. Движение может начаться в обратную сторону: вместо Киева – на Москву. Путин очень боится потерять рычаги управления. Поэтому безрассудных, отвязных поступков он уже совершает меньше. Как сказал один высокопоставленный американский чиновник, "лекарство дали – теперь ждем, пока подействует".

Исполнительный директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло заявил, что президент России Путин панически боится повторения в Москве событий киевского Евромайдана.