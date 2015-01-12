Сорос встретился с нардепами, говорили о коррупции

В понедельник, 12 января, в Киеве американский миллиардер, финансист, основатель фонда "Возрождение" Джордж Сорос провел встречу с народными депутатами.

Об этом сообщила нардеп Анна Гопко, пишет "Новое Время".

В то же время она уточнили, что во время мероприятия поднимался вопрос об избрании председателя Антикоррупционного бюро и эффективности борьбы с этим негативным явлением в нашей стране.

Также стороны обсудили сотрудничество Администрации Президента, Кабинета министров и Верховной Рады, работу Нацсовета реформ и привлечение общественности, важность проведения судебной реформы и зарегистрированные законопроекты.

Кроме того, обговаривалось восстановление экономики инновационного типа и создание фонда страхования прямых иностранных инвестиций в Украину, сотрудничество с международными институтами.

Напомним, ранее Джордж Сорос написал план спасения экономики нашей страны. Мнения экспертов насчет его инициативы читайте в статье "Главреда": План Сороса, или "Золотой дождь" для Украины: согласятся ли на него европейцы.