Савченко о своей голодовке: хочу добиться здравого смысла от властей России

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко написала письмо, в котором объяснила причины своей голодовки.

Об этом пишет DW со ссылкой на данные ее адвоката Марка Фейгина.

В своем обращении Савченко подчеркнула, что "протестом-голодом" хочет добиться "здравого смысла от российских властей и совести от Следственного комитета РФ".

"Есть неопровержимые доказательства моей непричастности и невиновности в преступлениях, которые на меня вешают", - отметила Савченко.

Также нардеп заявила о намерении голодать "до дня возвращения в Украину или до последнего дня жизни в России".

Обращение Надежды Савченко о голодовке pic.twitter.com/92cjScZBLo — Mark Feygin (@mark_feygin) 12 января 2015

Напомним, ранее адвокаты украинки сообщали, что Надежда Савченко за время голодовки похудела на 10 кг.

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.