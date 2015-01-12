Немцов о выдаче Януковича Украине: Путин своих не сдает

Российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не выдаст Украине объявленного Интерполом в розыск экс-главу украинского государства Виктора Януковича.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Интерпол, наконец, объявил в розыск Януковича. Вопрос: Путин его выдаст? 99% - нет. Янукович - свой жулик, ручной, послушный. А своих Путин не сдает", - отметил политик.

"Конечно, скрывать "золотой батон" - дело репутационно проигрышное, но репутации Путина уже ничего не повредит", - считает оппозиционер.

Напомним, ранее Борис Немцов заявил, что телевидение России подвергает граждан страны сильнейшему гипнозу.