Встреча в "нормандском формате" по Донбассу перенесена - евродепутат

Встреча в "нормандском формате" относительно конфликта на Донбассе при участии президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии, запланированная на 15 января в Астане (Казахстан), перенесена.

Об этом в Страсбурге заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок, пишет УНИАН.

"Встречи, которая планировалась на этой неделе, не будет. Несмотря на всю подготовительную работу, между политическими директорами и министрами (иностранных дел) нет договоренности о том, что достигнуто достаточно прогресса, чтобы эта встреча состоялась", - отметил евродепутат.

"Она должна была состояться в "нормандском формате". Но она будет перенесена на несколько недель", - добавил Брок.

В то же время глава комитета Европарламента подчеркнул, что "больше не является оптимистом, так как не были достигнуты договоренности с достаточного количества пунктов, которые, действительно, могли бы иметь значение для результата".

"Часто главы государств собираются вместе, но не достигают результатов, как это было в Милане", - сказал он.

Также евродепутат выразил мнение, что главным пунктом, который должен быть выполнен, является усиление украинской границы.

"Мы видим, что на востоке Украины находится 7 тыс. 500 российских солдат. Мы видим, что главный пункт соглашения - это закрепить границу, потому что это (ситуация - ред.) становится замороженным конфликтом. Или это уже может быть таким", - добавил Брок.

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции проводят встречу в Берлине, где обсуждают ситуацию в Украине.