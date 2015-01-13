На днях Порошенко внесет в Раду законопроекты о мобилизации и Нацгвардии

Глава Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что на этой неделе Президент Петр Порошенко будет вносить в ВР законопроекты, касающиеся мобилизации и Национальной гвардии.

Об этом Пашинский сказал во время выступления в парламенте, сообщает УНИАН.

"На этой неделе Президент Украины будет вносить чрезвычайно важные законопроекты о мобилизации, о Нацгвардии. Я обращаюсь ко всему депутатскому корпусу, что мы безотлагательно должны их рассмотреть, принять и получить инструмент для защиты нашего государства", - сказал Пашинский.

Напомним, что в 2015 году планируется мобилизовать 50 тыс. человек, при необходимости - 104 тыс. человек, о чем сообщил министр обороны Степан Полторак.