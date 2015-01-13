Рада обратилась к Путину и ПАСЕ: требует освободить Савченко

Во вторник, 13 января, Верховная Рада приняла постановления об обращении парламента к ПАСЕ, канцлеру Германии, президентам Франции, РФ по поводу освобождения противоправно удерживаемой под стражей украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко.

Об этом пишет УНИАН.

Нардепы обратились к Ангеле Меркель, Франсуа Олланду и Владимиру Путину, как к лидерам стран, которые будут принимать участие во встрече по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате", с призывом безотлагательно принять все необходимые меры для скорейшего освобождения украинки.

В обращении сказано, что 26 октября прошлого года на внеочередных выборах в Раду Савченко была избрана народным депутатом, а 27 ноября - получила соответствующие полномочия.

В нем отмечается, что, согласно постановлению Верховной Рады, она конституционным большинством голосов избрана членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

"…впервые в истории независимого Украинского государства избранный в Верховную Раду Украины народный депутат Украины не имеет возможности представлять народ Украины в сессионном зале украинского парламента... поскольку содержится под стражей на территории другого государства по ложным обвинениям и с очевидным нарушением международных стандартов защиты прав и свобод человека", - написали нардепы.

При этом они напомнили, что 15 декабря прошлого года Савченко объявила голодовку из-за противоправного содержания под стражей и неоказания ей медицинской помощи, что, в частности, "является нарушением статьи третьей Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека".

Напомним, Надежда Савченко была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.