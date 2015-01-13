Экс-главарь ДНР рассказал, что Стрелкова на Донбасс позвали "ходаки": бороться с "киевской хунтой"

Бывший "премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" выпускник философского факультета МГУ, россиянин Александр Бородай заявил, что был очевидцем "становления так называемой ДНР ", и утверждает, что на Донбасс экс-главаря боевиков на Донбассе Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок" позвали "местные ходаки", а вместе с ним прибыл и Безлер ("Бес" - ред.)

Об этом он сказал в интервью русской службе ВВС.

"Я - очевидец того, как Игорь Стрелков сидел в аэропорту города Ростова, в кафе, рядом с аэропортом, и к нему подходили - и ко мне тоже - подходили ходоки, представители разного рода вооруженных или полувооруженных групп населения, которые готовились поднять восстание против киевской хунты. Они говорили: "Приходите! Помогите! Возглавьте! Реализуйте!"

Вот так (они там) и появились. Это и было приглашение. В Славянске была самая большая группа, самая активная. Ну, то есть в Донецке в абсолютном количестве было больше, но Донецк - огромный город, насыщенный всякого рода украинской властью, украинскими военными базами, и контролировать его малым отрядом изначально было намного сложнее. А у Стрелкова был малый отряд. Добровольцев. Поэтому он ушел в Славянск. Через некоторое время я туда прибыл тоже, в Славянск. Пробыл там недолго, вернулся в Москву, а оттуда уже отправился в Донецк", - говорит Бородай.

Экс-боевик, отметил, что "представители вооруженных групп" после аннексии Крыма уже знали к кому можно обратится.

"Они не просто приезжали в ростовский аэропорт и пытались найти кого-то, неизвестно кого. Они уже знали, к кому идти, по одной простой причине: дело в том, что до этого мы все были в Крыму - и я, и Стрелков-Гиркин. А они приходили и искали контакты еще в Крыму. И находили их, конечно, это было несложно", - отметил Бородай.

Напомним, ранее Бородай заявлял, что считает Гиркина по количке "Стрелок" психически неадекватным человеком и признался, что сам втянул "Стрелка" в войну на Донбассе.