Ультиматум боевиков: требуют, чтобы "киборги" ушли из донецкого аэропорта, грозят сравнять с землей

Боевики угрожают защитникам донецкого аэропорта, которых украинцы за мужество, стойкость, героизм называют "киборгами", сравнять с землей территорию аэродрома, если они не покинут новый терминал.

Об этом сообщил один из киборгов непосредственно из Донецкого аэропорта, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Если до 17:00 бойцы Вооруженных Сил Украины не покинут Донецкий аэропорт - российская артиллерия и танки сровняют его с землей.

Нас бьют с двух сторон танками с 400 метров и артиллерией. Поддержки нашей артиллерии нет. До 17:00 боевики дали время уйти из нового терминала. Если мы этого не сделаем, террористы нас здесь просто уничтожат. Терминал полностью простреливается. Но мы никуда не уйдем. Мы не собираемся отступать. Нас три дня уничтожают тяжелыми орудиями. Здесь уже ничего не осталось. Мы ждем поддержку", - сообщил один из бойцов.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что 13 января из-за обстрелов боевиками донецкого аэропорта рухнула метеовышка.

В штабе АТО сообщали, что этой ночью террористы 12 раз применили реактивные системы залпового огня "Град", из которых обстреляли метеовышку донецкого аэропорта, населенные пункты Красногоровка, Невельское, по два раза Опытное и Пески, пять раз - Тоненькое.

Больше о ситуации в донецком аэропорту и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".