"Народный фронт" хочет снять с нардепов бронь: тоже должны защищать Украину

Замглавы парламентской фракции "Народный фронт", председатель комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский заявил, что нардепы не должны иметь иммунитета от мобилизации на защиту Украинского государства.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба "Народного фронта".

Выступая с парламентской трибуны, Пашинский заметил, что фракция "Народного фронта" будет настаивать на принятии соответствующего законопроекта для снятия с парламентариев "брони от мобилизации" на военную службу для защиты Украины от внешней вооруженной агрессии.

"Народные депутаты не должны иметь брони от мобилизации, должны вместе со своим народом с оружием в руках защищать свою землю", - отметил Пашинский.

Кроме того, комментируя требование террористических организаций ЛНР и ДНР признать их, Пашинский заявил, что это свидетельствует по нежелание боевиков сложить оружие.

"Президент продемонстрировал добрую волю по решению ситуации на востоке и желание мирного урегулирования конфликта. Но, к сожалению, мир предусматривает мир с обеих сторон. Мы сегодня в ответ на заявление Президента увидели обострение борьбы, и это дает нам основания говорить о том, что ни Путин, ни банда, которую он отправил на Донбасс, не хотят мирного урегулирования, что им это невыгодно, что им удобно и в дальнейшем раздувать конфликт ", - сказал представитель" Народного фронта ".

"Еще раз подчеркиваю, мы готовы действовать мирно, но если на наши инициативы будут стрелять "Градами", мы будем адекватно отвечать", - отметил Пашинский.