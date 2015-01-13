Силовики поддержали "киборгов" огнем, ситуация стабилизирована

Защитникам донецкого аэропорта, которых за мужество, стойкость, героизм называют киборгами, силы АТО предоставили огневую поддержку, ситуация стабилизирована.

Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации штаба, сегодня, 13 января, в донецком аэропорту состоялось очередное обострение обстановки. Ночью аэропорт подвергся обстрелу из реактивных систем "Град". Вследствие обстрелов произошло разрушение диспетчерской башни.

Утром противник начал обстрел с вооружения танков нового терминала, который находится под контролем украинских военных.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы выдвинули "киборгам" ультиматум уйти из нового терминала до 17.00, иначе сравняют с землей.