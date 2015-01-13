Стало известно, сколько человек получили статус участника АТО

13 января 2015, 17:13

Среди людей, получивших статус участника спецоперации, оказался замминистра.

Украинские силовики на Донбассе, иллюстрация

Директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила, что на сегодня статус участника антитеррористической операции получили 3,5 тыс. человек.

Об этом она сообщила на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"Мы общаемся с межведомственной комиссией. В настоящее время более 3,5 тыс. лицам уже предоставлен статус участников боевых действий", - отметила чиновник.

" …из них только около 200 лиц не относятся к субъектам АТО, в том числе два человека - от Минрегионстроя, в том числе и Исаенко (заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Исаенко - ред.)", - добавила Козаченко.

Обратим внимание, что по этому поводу она уже написала докладную записку министру юстиции Павлу Петренко.

"Информация была получена 6-го числа и 6-го была написана докладная, и сегодня фактически второй рабочий день, еще не встречалась и не уточняла, но я очень хочу, чтобы эта информация дошла до Кабинета министров", - сказала директор департамента по вопросам люстрации Минюста.

По ее словам, информация о получении Исаенко статуса участника АТО стала известна благодаря запросу Общественного совета в межведомственную комиссию.

Также она сообщила, что любое лицо, которое законно участвовало в спецоперации, имеет право на получение статуса участника боевых действий, однако если речь идет о подделке документов, то этим вопросом должны заниматься соответствующие органы.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что украинские военнослужащие, принимающие участие в АТО на Донбассе, будут без проблем получать статус участника боевых действий.

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АТО Донбасс Украина Минюст статус Козаченко
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