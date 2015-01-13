Генштаб об аэропорте Донецка: ранены шестеро "киборгов", ситуация тяжелая

Представитель Генштаба, начальник главного командного центра ВСУ генерал Богдан Бондарь заявил, что во время сегодняшних обстрелов аэропорта Донецка были ранены шестеро военных (за стойкость их называют "киборгами").

Об этом он сообщил в Верховной Раде, пишет Еспресо.TV.

"Донецкий аэропорт является наиболее сложным военным объектом. Поэтому было усилено указанный участок, проведена ротация…", - сказал генерал.

В то же время он добавил, что "в результате сегодняшних обстрелов были ранены шестеро военных, которые сейчас эвакуированы".

Также Бондарь подчеркнул, что защитники объекта обеспечены водой, продуктами питания, боеприпасами. По его словам, ситуация там тяжелая, но стабильная.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории донецкого аэропорта продолжаются ожесточенные бои, и террористы предъявили силовикам ультиматум: если до 17:00 они не покинут объект, начнется его масштабный штурм.