Порошенко встретился с Соросом: обсуждали увеличение помощи Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с известнейшим финансистом и меценатом, миллиардером Джорджем Соросом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поблагодарил Сороса за поддержку Украины, особенно за его призыв повысить уровень поддержки нашей страны.

На встрече также обсуждались международные инструменты и возможности для увеличения экономической помощи Украине.

При этом Сорос отметил весомую роль Европейского Союза и важность поиска дополнительных инструментов со стороны ЕС для помощи Украине.

Сорос также подчеркнул, что Украине необходимо продолжать демонстрировать приверженность плану реформ.

"Вы должны показать, что новая Украина отличается от старой", - заявил он.

Кроме того, финансист отметил, что реализация реформ нуждается в финансовой помощи.

"Украина борется, чтобы защитить не только себя, но и Европу. Поэтому Европа должна помочь Украине внедрить реформы, в которых нуждается страна", – уверен он.

Финансист также выразил надежду, что Украина успешно проведет необходимые изменения, и положительно оценил первые законотворческие шаги – в области дерегуляции и судебной реформы.

Также Порошенко и Сорос договорились продолжить диалог во время Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе в конце января.

Напомним, Сорос приехал в Украину 11 января. 12 января он встретился с рядом депутатов Верховной Рады.