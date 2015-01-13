Глава МВД: люстрацию не прошли более сотни инспекторов ГАИ, все они уволены

Более сотни инспекторов ГАИ разного ранга были уволены после проверок в рамках закона о люстрации.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook.

По его словам, были уволены 102 инспектора ГАИ, которые принимали участие в составлении противоправных протоколов против участников Евромайдана и Автомайдана.

"В частности, в Киеве уволены 42 сотрудника ГАИ, во Львовской области – 16, в Киевской – 11, Житомирской – 9, Хмельницкой – 7, Харьковской – 5, Полтавской – 4, Днепропетровской – 3, в Кировоградской и Херсонской – по 2, в Ивано-Франковской – 1", - сообщил министр.

Также он добавил, что всем уволенным еще предстоят суды: "Будут еще суды в этой связи. И с нашей обвинительной позицией, и против нас. Такой процесс. Но! Если правовое решение для осуществления справедливости, в нашей непростой системе не получается быстрым, то впереди должно следовать, подкрепленное полномочиями - решение совести. Это такое решение. И, к сожалению, не последнее, как в системе ГАИ, так и в системе МВД в целом".

Аваков подчеркнул также, что процесс обновления начнется с Киева и затем пройдет во всех регионах страны.

По словам министра, уже 19 января будут объявлены правила и начало набора на обучение и стажировку в новую патрульную службу, которая придет на смену ГАИ.