Журналист о Донбассе: нельзя освободить территорию без войны

Гармаш считает, что минские переговоры были использованы для консолидации Запада против РФ.
Главный редактор издания "ОстроВ", координатора Комитета патриотических сил Донбасса Сергей Гармаш заявил, что конфликт на востоке Украины может быть решен только военный путем.
Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".
"Это военный конфликт, и он может решиться только военным путем", - отметил журналист.
"Когда рассказывают о переговорах, это все лицемерие, так как мы видим, что минские переговоры были использованы для консолидации Запада против России, а также для того, чтобы дать возможность перегруппироваться и нам, и боевикам", - добавил Гармаш.
"Война будет, хотим мы этого или нет. Нельзя освободить территорию без войны. Никто просто так не уйдет", - считает главред.
Однако, по его мнению, "если Россия уйдет оттуда и закроются границы, то может быть переговорный дипломатический фактор".
"Тогда все равно будет война, но она будет быстрой и победоносной. А без закрытия границ она будет долгой. Все геополитические стороны - и Россия, и Украина, и Запад, и сепаратисты - будут использовать ее. Все будут играть, это будет длительный и почти бесконечный процесс", - сообщил Гармаш.
Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Филипп Бридлав заявил, что РФ продолжает оказывать военную помощь боевикам на востоке Украины.