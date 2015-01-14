Украина о боевиках: они хотят одного - больше смертей и хаоса

В зоне АТО на Донбассе после подписания минских договоренностей от рук террористов погибли более 130 мирных жителей.

Об этом во время брифинга сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, пишет Еспресо.TV.

"Они (террористы - ред.) действуют как бандиты, обстреливая общественный транспорт, больницы, школы, прячась за спинами граждан", - отметил чиновник.

По его словам, боевики "хотят одного - больше смертей и хаоса, продолжают наживаться на горе людей". В то же время РФ их поддерживает и поэтому непосредственно несет полную ответственность за гибель жителей Донбасса.

"Только с момента подписания минских договоренностей от рук террористов погибли более 130 мирных граждан", - подчеркнул Перебийнис.

Обратим внимание, что по данным ООН, с апреля 2014 года число жертв конфликта на Донбассе составило не менее 4808 человек. Больше о ситуации на востоке Украины и провокациях террористов читайте в спецтеме "Главреда".