Боевики умерили свой пыл, но продолжают перегруппировывать силы: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе наблюдается относительное уменьшение количества обстрелов позиций украинских военных со стороны террористов.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что банди так называемой ДНР продолжают перегруппировку сил в районе н.п. Еленовка, Докучаевск, Тельманово и Гранитное.

Также, по данным силовиков, зафиксирована активизация движения бронетехники боевиков через город Докучаевск.

Обратим внимание, что местом наибольшего напряжения в зоне спецоперации остается район донецкого аэропорта и населенные пункты вблизи него.

В связи с обострением ситуации на этом стратегически важном объекте, командование сил АТО приняло решение о том, что теперь ротация наших подразделений в аэропорту не будет осуществляться через блокпост террористов.

"Вчера впервые по окрестностям поселка Веселое боевики открыли огонь из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Буратино", которая производится исключительно предприятиями ВПК РФ", - отмечается на сайте.

Кроме того, боевики неоднократно применяли минометы, артиллерию, установки "Град" и другое тяжелое вооружение. В результате обстрела города Счастье без энергоснабжения остались семь населенных пунктов Луганщины, в том числе, частично, районный центр - Станица Луганская.

"Украинские пограничники зафиксировали 16 случаев ведения воздушной разведки с использованием беспилотников в районах н.п. Мариуполь и Сартана", - добавили в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, а еще 17 - получили ранения.