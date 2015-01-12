Яценюк о минских соглашениях: на документе есть "отпечатки пальцев России"

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что если Россия начнет выполнять минские соглашения, Украина сможет проложить путь к реальному миру на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью DW, отвечая на вопрос, какие меры он сейчас предпринимает, чтобы смягчить ситуацию и добиться мира стране.

"Речь ведь идет не только об Украине. Это глобальный вызов и угроза всей Европе. Чем выше уровень безопасности на Украине, тем выше он и во всей Европе", - отметил премьер.

"Ведь что происходит: мы все столкнулись с опасностью терроризма. Даже многие из тех, кто воюет против сил АТО в Донецке и Луганске, прошли подготовку в разных частях света. В Чечне, например. Это чрезвычайно опасно. Что мы можем сделать, что мы делаем?", - добавил политик.

В то же время Яценюк прокомментировал минские соглашения по Донбассу.

"Я опять возвращаюсь к минским соглашениям. Это единственное решение, на котором стоят отпечатки пальцев России", - подчеркнул глава Кабмина.

"Поэтому мы призываем Российскую Федерацию реализовать это соглашение. Если они начнут его выполнять, мы сможем проложить путь к реальной деэскалации и реальному миру. Ведь мир - это то, что нужно Украине и всей Европе", - сказал премьер.

Напомним, ранее Арсений Яценюк разъяснил свои слова о "советском вторжении в Германию и Украину", сказанные в интервью немецким журналистам.