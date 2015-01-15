Боевики создают ударные бронегруппы для атак на донецкий аэропорт: под Ясиноватую бросили артиллерию

В зоне конфликта на Донбассе сохраняется сложная ситуация. В районе Донецка российские военнослужащие и террористы под прикрытием артиллерийского огня продолжают проводить перегруппировку своих сил на участке Спартак – Старомихайловка, пытаясь восстановить боеспособность подразделений, ранее участвовавших в атаках на позиции украинских войск в Донецком аэропорту и в районе н.п.Пески

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По информации эксперта, в ходе перегруппировки противник пытается создать ударные группы на новых участках, готовясь к продолжению активных действий.

Террористы также накапливают силы в районе Ясиноватской развязки. Противник перебросил на передний край не только "пехотные" подразделения, но и артиллерию, а также оборудование новых артиллерийских позиций в данном районе.

Аналогичные действия противник предпринимает в районе Спартака.

"Кроме того, в районе н.п.Донецк зафиксирована активность трех бронегрупп противника. Одна из них действует между Спартаком и донецким аэропортом, вторая заняла позиции перед донецким аэропортом, третья бронегруппа оперирует между н.п.Пески и Красногоровка. Данные бронегруппы выполняют задачи по непосредственной огневой поддержке атакующей донецкий аэропорт и н.п.Пески "пехоты" противника", - пишет Тымчук.

Ранее Тымчук отмечал, что пророссийские боевики заканчивают подготовку в спеццентрах в оккупированном Крыму и под Ростовом для боевых действий на Донбассе.