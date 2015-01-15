Расплата за наглость: в Луганске уничтожены 42 русских спецназовца - соцсети

Стали известны подробности ракетного удара сил АТО в Луганске, где были накрыты бойцы элитного спецназа ГРУ. Потери россиян составляют более шести десятков убитыми и ранеными.

Об этом со ссылкой на данные перехвата сообщений военных РФ пишет блогер Олег Ярчук.

В обед 13 января Интернет вовсю обсуждал появление в Луганске спецназа РФ. "Российский спецназ в Луганске: "ополченцы" с автоматами АС "Вал" - эксклюзивным оружием российской армии", - цитирует сообщения из Сети блогер.

"Сии "элитные, высокообученные профессиональные подразделения Главного разведывательного управления Генерального Штаба ВС РФ" гордо вышагивали под объективами фотоаппаратов и видеокамер по Луганску неся на себе (даже не зачехленные!) эксклюзивные, легко узнаваемые, автоматы спецподразделений РФ. Что было в головах их командиров? А сами "спец-супер-элит" они не понимали, что светятся на глазах всего Луганска? Чему их учат в их учебных центрах?", - задал резонный вопрос Ярчук.

Расплатой наглое появление в Луганске стал удар по элитному месту квартирования элитных спецназовцев.

По данным блогера, ВСУ нанесли ракетный удар по месту дислокации подразделений 22-й отдельной бригады ГРУ ГШ РФ (в/ч 11659, Ростовская область), в результате чего произошло частичное обрушение здания (отель Луганского гольф-клуба – Ред.).

Как следует из донесений россиян командованию, потери ростовского спецназа составили 42 человека убитыми, 23 – ранеными, еще один пропал без вести.



По данным блогера, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на утро 15 января 2015 года составили: убитыми 5257, ранеными - 1961 и пропавшими без вести - 2671 человек.

Больше о ситуации в Луганске и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

фото: Facebook Федора Куликова, видео: Newman Crank