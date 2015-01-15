Боевики 129 раз обстреляли позиции сил АТО, но несут потери в живой силе и технике

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе остается сложной. Банды увеличивают количество и интенсивность обстрелов позиций наших сил и мирных населенных пунктов.

Об этом рассказал спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

По его словам, начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра, незаконные вооруженные формирования открывали огонь 44 раза.

Если днем местом самого большого обострения ситуации был район Донецкого аэропорта и населенные пункты вблизи него, то к вечеру противник перенес огонь на Луганское направление - в районы Кряковки, Верхней Ольховой, Трехизбенки, Крымского и Станицы Луганской. Начиная с 19.00 по этим населенным пунктам боевики нанесли 13 ударов из РСЗО "Град".

При этом банды не прекратили обстреливать позиции наших сил вблизи донецкого аэропорта. Под обстрел "Град" попали населенные пункты Тоненькое, Красногоровка, Богдановка и Пески. Ударам из ствольной артиллерии и гранатометов в полтретьего ночи подвергался также новый терминал аэропорта, который наши военные оставлять не собираются.

Всего же за сутки бандформирования 129 раз обстреляли позиции наших военных.

Также зафиксировано 11 случаев ведения воздушной разведки с использованием беспилотников в районах Кировского, Счастья, Старобельска, Тошковки, Талаковки, Сартаны, Бердянска, Старого Айдара, Авдеевки и Мариуполя.

Несмотря на сложность, ситуация находится под контролем украинских военных. В случае активизации противник получает отпор и несет потери в живой силе и технике, подчеркнули в штабе АТЦ.

Больше о ситуации в Мариуполе и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Військове телебачення України