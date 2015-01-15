Бойня под Волновахой: ОБСЕ подтвердила обстрел из "Градов"

Наблюдатели специальной миссии ОБСЕ на Донбассе подтвердили – автобус с мирными жителями под Волновахой был обстрелян из установки "Град".

Об этом говорится в отчете наблюдателей, передает Радио Свобода.

Сообщение ОБСЕ опровергает версию боевиков, которые пытались убедить всех в том, что автобус был расстрелян из автоматического оружия либо подорван на мине.

Тем временем, украинские военные специалисты по пунктам разъяснили, почему трагедия под Волновахой не могла быть следствием дистанционного подрыва мины, как пытались уверить сепаратистские сайты.

"1. Российские террористы грамотно повбрасывали говно своим вато-дегенератам, под воспаленный мозг. В особенности, когда подвели под МОНку. Правда маленький нюанс: поражающие элементы МОН50 – шарик 6 мм и ролик 6Х8 мм. Если это так, то тогда подножка у Богдана 15 см максимум. Если подножка у Богдана таки больше, значит, на подножке лежит поражающий элемент "Града", - заявил блогер Johan Karlsen.

"2. Если бы у борта отработал МОН50, то поверхность борта напоминала бы мелкодисперсное сито, как от дроби. А на всех видео нормальные такие дырища", - добавил он.

"3. И кстати, никто и нигде не указал, что на КПП было два автобуса! Впереди стоящий автобус был на проверке, и после обстрела там только контузии", - резюмировал блогер.

Напомним, 13 января на блокпосту в поселке Бугас, под Волновахой, рейсовый гражданский автобус попал под удар боевиков. В результате погибли 13 человек, еще 17 были ранены.

В связи с этой трагедией глава государства объявил 15 января общенациональным днем траура.