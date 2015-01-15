Путин может развязать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь от войны в Украине - западные СМИ

Россия может развязать новый конфликт в Европе. И на этот раз война может вспыхнуть на Балканах. Кремль может оставить восток Украины в покое и попробовать восстановить свои отношения с Западом.

Об этом пишет председатель Центра либеральных стратегий в Болгарии Иван Крастев на страницах Financial Times, пишет ZN.UA.

"Балканы - "задний двор" ЕС и "подбрюшье" дипломатии Брюсселя", - считает автор.

Если компании с крупными вкладами, связанные с Россией, внезапно заберут деньги из банков балканских стран, возможны массовые банкротства и народные волнения, прозападные правительства пошатнутся.

По его мнению, конфронтация России с Европой началась в 2008 году. А попытка США "перезагрузить" свои отношения с Россией завершились аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Востоке Украины.

"В этом году события могут развиться по двум сценариям. Кремль может оставить восток Украины в покое и попробовать восстановить свои отношения с Западом. Или же он может приложить усилия, чтобы увеличить давление на лидеров Европы и попытаться разделить континент", - пишет эксперт.

Также он сказал, что в соседних странах у российского президента Владимира Путина не так много возможностей для маневров. Дальнейшее наступление на Украину будет означать, что ЕС введет новые санкции, которые похоронят Евразийский союз, который только-только появился. Казахстан и Беларусь четко дали понять России, что они против передела границ.

Поэтому действовать Кремлю придется за пределами бывшего СССР. И Балканы для этого лучшее место. На сегодняшний день Россия не пыталась включить Албанию или Боснию и Герцеговину в сферу своего влияния. Для этих стран ЕС - главный торговый партнер и источник инвестиций.

В это же время эти страны, по мнению автора, стали "слабым местом" европейской дипломатии. Их банковские системы очень слабые. Бизнес имеет тесные связи с Россией, которая также немало вкладывает в балканские экономики. Если российская сторона начнет требовать свои деньги обратно, это подорвет шаткие позиции молодых демократий в регионе.

"Контролируемый кризис на Балканах станет козырем в руках России. Она заставит европейские правительства отвести свое внимание от Украины. И это положит конец попыткам ЕС даже создать видимость единства в вопросе безопасности. Между европейским Югом и Севером будет пропасть", - говорится в статье.

В частности, по мнению болгарского эксперта, под угрозой существование Боснии и Герцеговины как целостного государства. Если Россия "подольет масла в огонь" сепаратизма Республики Сербской, это может стать началом распада страны.

"Москва воздержалась во время голосования в ООН о продлении долгосрочной миссии Евросоюза в Боснии. Поэтому многие убеждены, что Кремль всерьез рассматривает такой сценарий", - пишет Крастев.

Кроме того, отношения между Сербией и Албанией довольно напряженные. А противостояние России против Запада получило поддержку в Белграде. Сербские олигархи имеют очень тесные связи с российским крупным бизнесом. Кроме того, регион сильно зависит от поставок нефти и газа из России. Поэтому у Европы действительно есть причины, чтобы бояться конфликта у себя под боком.

Правда, по мнению автора, от политики дестабилизации на Балканах Путин намного больше потеряет, чем выиграет, подытожил Крастев.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что угроза войны во всей Европе из-за конфликта вокруг Украины сохраняется.