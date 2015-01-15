США и Литва требуют от России освободить Савченко

Украинская диаспора в США и Комитет Сейма Литвы призвали освободить украинскую лётчицу, народного депутата от партии "Батькивщина" Надежду Савченко, которая содержится в московском СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе политпартии, Украинский конгрессовый комитет Америки (организация, которая представляет более миллиона американцев украинского происхождения - ред.), решительно осуждает похищение и следующий за тем незаконный арест бывшего пилота Военно-воздушных сил Украины, ветерана войны в Ираке, депутата Верховной Рады и члена делегации ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Целенаправленное международное похищение Россией Савченко, которая прославилась своей решительностью в намерении стать первой украинской женщиной пилотом-истребителем, ее задержание вторгнувшимися российскими войсками и вывоз за пределы Украины против ее воли, подчеркивают пренебрежение России к международному праву", - говорится в заявлении.

Как отмечают в комитете, "преследование ее российскими властями, незаконный арест и необоснованные обвинения, проведение психиатрической экспертизы против ее воли и содержание в одиночной камере, которым подвергается Надежда Савченко в Москве, является откровенным нарушением ее прав человека и международных стандартов".

Комитет глубоко обеспокоен судьбой Савченко, объявившей голодовку 13 декабря.

Кроме того, организация призывает США и международное сообщество усилить публичное осуждение незаконного заключения Россией лейтенанта Савченко и требовать, чтобы она и другие заключенные украинцы были освобождены.

УККА решительно призывает американское правительство использовать все возможные дипломатические усилия, чтобы обеспечить безопасность ее жизни и немедленное освобождение.

"Россия должна уважать верховенство права и соблюдать свои международные обязательства. Соединенные Штаты и мировые демократии не должны молчать, когда так нарушаются базовые права человека и откровенно игнорируется верховенство права", - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттер написал: "Комитет Сейма Литвы принял заявление по Надежде Савченко. Призыв очень простой: #FreeSavchenko Искренне благодарные литовским друзьям за поддержку!".

Напомним, 13 января Верховная Рада приняла постановления об обращении парламента к ПАСЕ, канцлеру Германии, президентам Франции, РФ по поводу освобождения противоправно удерживаемой под стражей украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко.