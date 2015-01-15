Донецкий аэропорт: продолжается штурм, боевики жестко обстреливают позиции "киборгов"

Защитники донецкого аэропорта продолжают отбивать штурмы боевиков, несмотря на шквальный обстрел из артиллерии, реактивных установок и танков.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Незаконные вооруженные формирования продолжают вести огонь по донецкому аэропорту, используя стрелковое оружие, гранатометы, танки и реактивную артиллерию, пытаясь взять его", - говорится в заявлении.

Наши "киборги" продолжают держаться, мужественно отражая атаки бандитов и "уходить из донецкого аэропорта, который стал новым символом украинского мужества, не собираются"".

"Противник несет существенные потери", - добавили в штабе.

Кроме того, боевики наносят удары из "Градов" по населенным пунктам в районе аэропорта: были обстреляны Пески и Авдеевка, около 10 часов утра по Опытному из монастыря "работал" вражеский снайпер.

На других направлениях горячо было возле Крымского на Луганщине, где в 13:00 террористы открыли огонь из "Градов".

В целом, с 6:00 до 14:00 бандиты обстреливали позиции украинских военных 22 раза.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что получили достоверную информацию: главарь боевиков ДНР Захарченко приказал захватить аэропорт уже сегодня.