Волонтер о "перемирии" на Донбассе: если бы можно было все решить в бою, мы бы это уже сделали

Украинские силовики на востоке Украины сражаются с несколькими категориями противников и остаются заложниками дипломатов и политиков, которые объявили "перемирие" на Донбассе.

Об этом основатель и координатор волонтерской инициативы "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Если бы мы могли все решить в бою, мы бы это уже сделали, - рассказывает волонтер. - Но, к сожалению, все войны заканчиваются за столом переговоров, за которым оперативная обстановка на фронте является лишь одним из аргументов. Как бы мы этого ни хотели, но, к сожалению, мы сейчас заложники политики. И все, что мы сейчас с вами можем делать - это спасать солдат. По одному или группами. Пока этот ужас не закончится".

По словам Дейнеги, силам АТО противостоят следующие категории боевиков: "сами "сепары", состоящие из местного криминалитета, "патриоты" соседнего государства, чеченцы, и российская армия", - говорит волонтер.

"Российская армия у меня не вызывает какого-то негатива – она всю свою историю вынуждена отдуваться за политику своих начальников: она гибла ни за что в Афганистане, Чечне, теперь – у нас. Они выполняют приказы, как и наши солдаты. Но когда наши солдаты попадают к ним в плен, в большинстве случаев с ними обращаются нормально, иногда бывают случаи, когда возникает дружба, редко, но бывает", - говорит координатор волонтерской инициативы.

"К "сепарам" же лучше не попадать: они расстреливают волонтеров, бойцов добровольческих батальонов и очень жестко обращаются с пленными из армии. Это люди, которые либо имеют склонность к неоправданному насилию, или действительно искренне нас ненавидят. У наших волонтеров были случаи, когда они убегали от погони", - рассказывает Дейнега.

Он заметил, что сейчас всеми силами пробивает для волонтеров наградное оружие, чтобы они были хоть сколько-то защищены. "К сожалению, многие из тех, кто получили наградные пистолеты от Президента, реально в них не нуждались, а люди, которым они могут спасти жизнь, остались незамеченными", - подытожил он.

Напомним, что ранее волонтер рассказал, когда силы АТО могут перейти в наступление на Донбассе.