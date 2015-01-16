"Киборги" заставили бронегруппу отойти от аэропорта: уничтожили 4 машины техники и боевиков

В зоне антитеррористической операции на Донбассе российские войска и террористы продолжают вести активные действия, наращивая градус напряженности. Одной из точек наибольшего противостояния на протяжении последних суток был донецкий аэропорт (ДАП). Украинские защитники аэродрома, которых украинцы за мужество стойкость называют "киборгами" уничтожили 4 машины бронетехники, боевики также понесли потери в живой силе.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Не выполнив задачу по штурму позиций украинских войск в донецком аэропорту, после нанесения ответных ударов украинской артиллерии, атаковавшая бронегруппа противника отошла в район Спартака.

В ходе атак бронегруппа понесла потери в живой силе и технике (4 единицы бронетехники). В настоящее время данная бронегруппа восстанавливает боеспособность путём доукомплектования, за счет подкрепления, прибывшего из района Горловки", - отмечает эксперт.

Напомним, что ранее в боях за донецкий аэропорт российские десантники из Иваново и Ульяновска понесли значительные потери – у них десятки убитых.

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